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Оружие на 64 млн тенге сдали полицейским казахстанцы

Оружие на 64 млн тенге сдали полицейским казахстанцы

2 мая 2023 года начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов на брифинге в ведомстве рассказал о ходе акции по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия, сообщает корреспондент Zakon.

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