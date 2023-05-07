Оружие на 64 млн тенге сдали полицейским казахстанцы

2 мая 2023 года начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов на брифинге в ведомстве рассказал о ходе акции по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия, сообщает корреспондент Zakon.