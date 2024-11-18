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Ностальгическая подборка фото знаменитостей из 90-х

Ностальгическая подборка фото знаменитостей из 90-х

Такое ощущение, что 90-е были совсем недавно, но на самом деле прошло уже около 30 лет. Но кто не любит поностальгировать? Специально для этого мы собрали для вас снимки зарубежных звезд из 90-х, которые перенесут вас в прошлое и вызовут самые яркие эмоции.

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