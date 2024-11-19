«Ей просто плевать»: сын Градского недовольны памятником на его могиле

Открытие памятника на могиле Александра Градского обернулось скандалом. Из-за чего поклонники остались недовольны монументом? Почему событие прошло в секретной обстановке? Правда ли, что старших детей маэстро не позвали на кладбище? В чем на этот раз они обвинили вдову покойного отца Марину Коташенко? И за что продолжают судиться с последней женой музыканта? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».