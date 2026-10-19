Пожарное депо будет обеспечивать безопасность наукограда и, в частности, комплекса СКИФ.Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников приняли участие в открытии новой пожарно-спасательной части в наукограде Кольцово.