Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Транспортные полицейские провели познавательную зарядку с юными жителями Краснодарского края

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Белореченского линейного отдела полиции совместно с представителями Общественного совета Краснодарского ЛУ МВД на транспорте и молодежного движения «Движение первых» посетили детский сад № 16 «Колосок» в городе Белореченске.

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