ПСБ профинансирует строительство жилого микрорайона в Краснодарской агломерации на 21 млрд рублей

ПСБ и БЭЛ Девелопмент подписали кредитное соглашение стоимостью более 21 млрд рублей сроком на пять лет на строительство жилого микрорайона и его инфраструктуры в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) в поселке городского типа Яблоновский Краснодарской агломерации.
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