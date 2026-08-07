Минцифры предлагает запретить SMS-рассылки на номера несовершеннолетних

Минцифры представило проект поправок, который запрещает несовершеннолетним получать СМС-рассылки для авторизации в онлайн-сервисах (за исключением сообщений от госинформсистем), а также совершать звонки на иностранные номера и пользоваться роумингом за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)