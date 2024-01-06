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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков об РПЛ: «Потихоньку деградируем с 2013 года. Это связано с общим уровнем подготовки футболистов» 

Широков об РПЛ: «Потихоньку деградируем с 2013 года. Это связано с общим уровнем подготовки футболистов» 

– Наш футбол под изоляцией. За этот срок сильно ли снизился уровень РПЛ? – Не за полтора года – мы с 2013 года потихоньку деградируем.

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