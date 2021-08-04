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В Челябинске обсудят проблемы развития спорта в регионах

В Челябинске обсудят проблемы развития спорта в регионах

В дискуссии примет участие серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу Кирилл Писклов. Сегодня, 4 августа, состоится очередная встреча в рамках проекта «Большая редакция».

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