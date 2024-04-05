Находящийся в Аргентине клуб друзей Крыма доносит правду о регионе

Руководитель Русского дома в Буэнос-Айресе Ольга Муратова рассказала, что клуб друзей Крыма создан в Аргентине специально, чтоб донести объективную информацию до общественности об этом регионе, пишет РИА Новости.
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