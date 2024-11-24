CoreWeave рассчитывает на оценку более чем в $35 млрд в ходе IPO в США

Облачная платформа искусственного интеллекта CoreWeave рассчитывает получить оценку в размере свыше $35 млрд в ходе своего первичного публичного размещения акций в США, которое, как ожидается, состоится в следующем году, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
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