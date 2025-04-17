ПВО Западной группировки за сутки сбило снаряд HIMARS и 34 дрона самолетного типа

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Западной группировки ВС РФ за прошедшие сутки сбили один снаряд РСЗО HIMARS и 34 беспилотника самолетного типа, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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