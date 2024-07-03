Песков рассказал, что между Москвой и Анкарой есть нерешенные вопросы

Между странами есть нерешенные вопросы, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT.«Там, где ведется большая работа, там, где осуществляется широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы.
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