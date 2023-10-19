«Представители России – держитесь подальше!»: норвежцы о нежелании общаться с РФ

Норвежские читатели газеты Nordnorsk debatt прокомментировали статью о сложной ситуации для жителей Финнмарка, которые задаются вопросом, как им отмечать очередную годовщину освобождения региона советскими войсками в рамках Петсамо-Киркенесской кампании 1944 года.