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«Представители России – держитесь подальше!»: норвежцы о нежелании общаться с РФ

«Представители России – держитесь подальше!»: норвежцы о нежелании общаться с РФ

Норвежские читатели газеты Nordnorsk debatt прокомментировали статью о сложной ситуации для жителей Финнмарка, которые задаются вопросом, как им отмечать очередную годовщину освобождения региона советскими войсками в рамках Петсамо-Киркенесской кампании 1944 года.

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