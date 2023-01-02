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Европу ждёт суровая зима, — глава МВФ

Европу ждёт суровая зима, — глава МВФ

Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году «суровая зима», заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.

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