Европу ждёт суровая зима, — глава МВФ

Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году «суровая зима», заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.
Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году «суровая зима», заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.
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