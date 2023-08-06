Офис Зеленского: страны определились с вкладом в реализацию "формулы мира"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак Глава заявил, что большинство стран, которые приняли участие в переговорах по украинскому конфликту в городе Джидда Саудовской Аравии, определились, как внесут свой вклад в реализации "формулы мира".
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак Глава заявил, что большинство стран, которые приняли участие в переговорах по украинскому конфликту в городе Джидда Саудовской Аравии, определились, как внесут свой вклад в реализации "формулы мира".
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