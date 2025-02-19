Путешественник Федор Конюхов собирается прожить на острове Смоленск несколько месяцев

Другое название острова - Ливингстон Известный путешественник, писатель и художник Федор Конюхов принял решение прожить несколько месяцев на острове Смоленск, расположенном у берегов Антарктиды и входящем в группу Южных Шетландских островов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии