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Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Аранго, Аванесян – с Паттинама Керкхове, Захарова встретится с Зиданшек

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Второй круг Мирра Андреева (Россия) – Эмилиана Аранго (Колумбия)  Элина Аванесян (Россия, 15) – Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды)  Мария Тимофеева (Россия) – Майя Хвалинска (Польша) Анастасия Захарова (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения, 4)  Эрика Андреева (Россия, 13) – Оливия Гадеки (Австралия)   .

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