Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Поднять рождаемость в стране". В Госдуме придумали необычный способ – подробности

"Поднять рождаемость в стране". В Госдуме придумали необычный способ – подробности

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Сегодня в "Известиях" попалась новость о том, что группа депутатов Госдумы предложила ограничить выдачу материнского капитала на первого ребенка возрастом женщины – до 25-30 лет.

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