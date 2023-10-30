"Поднять рождаемость в стране". В Госдуме придумали необычный способ – подробности

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Сегодня в "Известиях" попалась новость о том, что группа депутатов Госдумы предложила ограничить выдачу материнского капитала на первого ребенка возрастом женщины – до 25-30 лет.
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