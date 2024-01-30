Стало известно, когда откроют галерею Айвазовского в Феодосии

Еще с прошлого века главной достопримечательностью Крыма была картинная галерея имени Айвазовского. Сюда каждый год съезжались толпы туристов из разных уголков мира, чтобы посмотреть на оригиналы морских пейзажей художника.
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