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Крымское информационное агентство

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Стало известно, когда откроют галерею Айвазовского в Феодосии

Стало известно, когда откроют галерею Айвазовского в Феодосии

Еще с прошлого века главной достопримечательностью Крыма была картинная галерея имени Айвазовского. Сюда каждый год съезжались толпы туристов из разных уголков мира, чтобы посмотреть на оригиналы морских пейзажей художника.

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