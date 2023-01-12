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Вдову Караченцова Поргину госпитализировали в Москве из-за болей в колене

Вдову Караченцова Поргину госпитализировали в Москве из-за болей в колене

74-летняя артистка недавно вернулась в столицу после лечения в Сочи. Фото: из открытых источников 74-летнюю заслуженную артистку РФ и вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину госпитализировали в медицинское учреждение из-за сильных болей в колене.

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