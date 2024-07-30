БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как западные аналитические центры ищут подвох в российско-казахстанских связях

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Несмотря на ряд неоднозначных действий, предпринятых руководством Казахстана с началом спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации Украины (как то привлечение к уголовной ответственности граждан, воевавших в составе ВС России или ЧВК «Вагнер», отправка медикаментов на 2,2 млн.

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