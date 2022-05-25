10 российских звезд, чья слава прошла: о них все забыли

Несколько лет назад они не сходили с экранов телевизоров, а теперь о них никто и не вспоминает. Заслужить известность у аудитории – это большая честь и невероятная удача для каждого актера, но удержать ее не так просто, как может показаться.
Несколько лет назад они не сходили с экранов телевизоров, а теперь о них никто и не вспоминает. Заслужить известность у аудитории – это большая честь и невероятная удача для каждого актера, но удержать ее не так просто, как может показаться.
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