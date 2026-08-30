Среди пропавших после схода селя в Тибете иностранцев числятся трое россиян

В Тибетском автономном районе Китая из‑за схода селя прервалась связь с 261 иностранцем, прибывшим из 23 государств.
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