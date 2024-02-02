Неврологи проследили связь между слепотой на лица и другими расстройствами

Термин «прозопагнозия» (от греческого prósōpon — «лицо» и agnōsía — «неузнавание») в 1947 году впервые ввел немецкий невролог Иоахимом Бодамер, но случаи неспособности узнавать лица известны еще с XIX века.
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