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ТАСС

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Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 87 гексакоптеров и 63 БПЛА самолетного типа ВСУ

Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 87 гексакоптеров и 63 БПЛА самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 87 гексакоптеров, 3 самоходные артиллерийские установки (САУ) и 63 беспилотника самолетного типа противника.

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