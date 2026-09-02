Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 87 гексакоптеров и 63 БПЛА самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 87 гексакоптеров, 3 самоходные артиллерийские установки (САУ) и 63 беспилотника самолетного типа противника.
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