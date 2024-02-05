Омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой об Ил-76

Москалькова не получила ответ от омбудсмена Украины Лубинца о сбитом Ил-76 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что украинский коллега Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом Ил-76.
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