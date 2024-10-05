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В Госдуме призвали не мешать квадроберам побыть детьми

В Госдуме призвали не мешать квадроберам побыть детьми

В России уже ввели столько запретов, что любая запретная инициатива вызывает отторжение в обществе. Об этом заявила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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