Никакого чуда нет. Журналист раскрыл правду о Благодатном огне, который христиане считают доказательством существования Бога

В «Законе Божьем» появление благодатного огня считают проявлением божественного чуда. Благодатный огонь Бог посылает на пасху с небес, и он сам зажигается в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, уверены христиане.
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