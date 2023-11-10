Губернатор Моор впервые получит персональное служебное авто

Правительство Тюменской области планирует закрепить за губернатором Александром Моором персональный автомобиль: такое право есть у ряда должностных лиц, однако глава региона в этот список все еще не входит.
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