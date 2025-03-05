К дилерам приехали новенькие Lexus RX 350 2025 года. Объявлены скидки до 600 тыс. рублей

На российском рынке появились новые кроссоверы Lexus RX 350 пятого поколения 2025 года выпуска. Автомобили японской сборки официально растаможены и имеют полный пакет документов для постановки на учёт в ГИБДД.
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