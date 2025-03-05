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  • олега
    Я и так везде засыпаю)))Крепко спать. Сил...
  • Сергей
    Заеб..те гнидараса прямо в своей радЕ, как калигулу, и всех его крысенышей с вафленой, как семью калигулы, порешатйте!От Верховной рады...
  • Vladimir Vlasov
    А в ГБДД не раскрыли, что это прямое нарушение ПДД и они обязаны пресекать подобные нарушения.В ГИБДД раскрыли,...

К дилерам приехали новенькие Lexus RX 350 2025 года. Объявлены скидки до 600 тыс. рублей

К дилерам приехали новенькие Lexus RX 350 2025 года. Объявлены скидки до 600 тыс. рублей

На российском рынке появились новые кроссоверы Lexus RX 350 пятого поколения 2025 года выпуска. Автомобили японской сборки официально растаможены и имеют полный пакет документов для постановки на учёт в ГИБДД.

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