Эксперт Лосев объяснил, как подготовиться к прогулкам по горам

Адаптироваться к нагрузкам желательно неделю, две, а то и четыре Эксперт по циклическим видам спорта Антон Лосев в интервью радио Sputnik рассказал, какая физическая подготовка необходима для активного отдыха в горах.
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