«Вот сейчас я должен встать»: T-KILLAH раскрыл, чем его удивила сотня «Ну-ка, все вместе!»

Артист поделился впечатлениями от участия в телешоу. Съемки шоу «Ну-ка, все вместе!» предоставлено Пресс-службой18 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» зрителей ждет второй отборочный тур вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!».