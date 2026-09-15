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«Вот сейчас я должен встать»: T-KILLAH раскрыл, чем его удивила сотня «Ну-ка, все вместе!»

«Вот сейчас я должен встать»: T-KILLAH раскрыл, чем его удивила сотня «Ну-ка, все вместе!»

Артист поделился впечатлениями от участия в телешоу. Съемки шоу «Ну-ка, все вместе!» предоставлено Пресс-службой18 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» зрителей ждет второй отборочный тур вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!».

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