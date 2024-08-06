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Власти России получили призыв о помощи от "маленькой кавказской страны", восставшей против Запада

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к правительству России с целью объединить усилия перед угрозой распада "маленькой кавказской страны".

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