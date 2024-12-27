Анастасия Волочкова надеется провести новогодние каникулы с дочерью Адриадной

Балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, что, вероятно, впервые за долгое время она сможет провести больше времени с единственной дочерью Адриадной, которая после развода родителей решила остаться с отцом Игорем Вдовиным.
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