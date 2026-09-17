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Зоны затопления и подтопления: правовой режим и новые запреты

Ранее в статье «Земельный участок у воды» я рассказывала, на что стоит обратить внимание при приобретении участка, расположенного рядом с водным объектом, и какие зоны с особыми условиями использования территорий могут накладываться на такие участки.

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