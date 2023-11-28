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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Чикаго» о Перри: «Это не касается хоккеистов или их семей. Любой, кто утверждает обратное, – отвратителен»

Об этом сообщил генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон. «Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

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