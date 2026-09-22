О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где сегодня встретится с президентом США Дональдом Трампом. Главная тема — "энергетическое перемирие" и попытки выпросить хоть что-то для Украины, у которой закончились деньги.
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