РСЗО «Торнадо-Г» получили новые управляемые и неуправляемые боеприпасы с увеличенной дальностью стрельбы

В Российской Федерации создана новая линейка управляемых и неуправляемых боеприпасов калибра 122 мм для реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9К51М «Торнадо-Г».
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