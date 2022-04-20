Электроник и Сыроежкин?

Видео, которое выпустили вчера нацисты «Азова» с якобы гражданскими в бункере «Азовстали»Поразительное сходство между актером, который играл роль «ватника» на видео «украинского ИГИЛа», и «мирным жителем», якобы укрывающимся в подвалах «Азовстали».