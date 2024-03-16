В Госдуме предложили наказывать сроком до 8 лет за попытку сорвать выборы путем поджога

В Госдуме предложили наказывать сроком до 8 лет за попытку сорвать выборы общеопасным способом. Об этом сообщила первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду", член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова.