Резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» помогают участникам СВО

Производители реабилитационного оборудования и разработчики медицинских изделий — резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» активно оказывают помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их близким.
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