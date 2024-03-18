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В Испании заявили об угрозе существования Европы

В Испании заявили об угрозе существования Европы

МАДРИД (ИА Реалист). Министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью испанскому изданию La Vanguardia заявила, что киевский режим должен выиграть в противостоянии с Россией, поскольку «это решающий момент для Европы».

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