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Эндокринолог назвала самые вредные для суставов крупы

Эндокринолог назвала самые вредные для суставов крупы

Людям с заболеванием суставов, помимо основного лечения, важно следить за своим питанием и исключить из рациона рафинированные крупы, поскольку их регулярное употребление может привести к обострению болей в суставах.

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