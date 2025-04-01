Эндокринолог назвала самые вредные для суставов крупы

Людям с заболеванием суставов, помимо основного лечения, важно следить за своим питанием и исключить из рациона рафинированные крупы, поскольку их регулярное употребление может привести к обострению болей в суставах.
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