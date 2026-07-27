Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Амрахон ни в чём не виноват»: таджик-подрядчик, освоивший 1,5 млрд бюджетных средств на ремонте школ и больниц, сбежал перед приговором

«Амрахон ни в чём не виноват»: таджик-подрядчик, освоивший 1,5 млрд бюджетных средств на ремонте школ и больниц, сбежал перед приговором

Таджик Амрахон получил почти 1.5 млрд рублей на господрядах, но когда "запахло жареным" - сбежал на Родину Каждый крупный регион регулярно выделяет средства на обновление инфраструктуры — школ, больниц и других важных социальных объектов.

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Комментарии
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Юрий Белов
Сталин 2.0 - ну просто НЕОБХОДИМ ! Иначе - коррупция сожрёт !
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1 м.
Атом Мартин
Сталин при олигархах - невозможен в принципе
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1 м.
Андрей Бедный
Ну да. Тут скорее Гитлер нужен )
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1 м.