«Амрахон ни в чём не виноват»: таджик-подрядчик, освоивший 1,5 млрд бюджетных средств на ремонте школ и больниц, сбежал перед приговором

Таджик Амрахон получил почти 1.5 млрд рублей на господрядах, но когда "запахло жареным" - сбежал на Родину Каждый крупный регион регулярно выделяет средства на обновление инфраструктуры — школ, больниц и других важных социальных объектов.
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