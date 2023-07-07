Власти Магаданской области объявили о планах нарастить добычу золота в 2023 году Наталья МарковаПредставители правительства Магаданской области сообщили, что недропользователи региона намерены увеличить объем добычи золота до 55 тонн в текущем году.
Власти Магаданской области объявили о планах нарастить добычу золота в 2023 году Наталья МарковаПредставители правительства Магаданской области сообщили, что недропользователи региона намерены увеличить объем добычи золота до 55 тонн в текущем году.
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