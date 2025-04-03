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Царьград

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Редкий цветок с "мясным" ароматом расцвел в московском "Аптекарском огороде"

Редкий цветок с "мясным" ароматом расцвел в московском "Аптекарском огороде"

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые зацвел симплокарпус зловонный — растение, известное своим "мясным" ароматом.

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