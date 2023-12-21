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NYT: В 16 штатах потребовали отстранить Трампа от выборов президента США

NYT: В 16 штатах потребовали отстранить Трампа от выборов президента США

Еще в 16 штатах были поданы иски с требованием не пускать кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборы осенью 2024 года, пишет газета New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.

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