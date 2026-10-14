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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров подрался с Нерсом в матче «Бостона» и «Сан-Хосе». У Никиты ассист, 9 минут штрафа, 3 блока, 2 хита, 4 потери и «+2» за 18:15

Защитник « Бостона » Никита Задоров подрался с Дарнеллом Нерсом в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Сан-Хосе » (6:3).

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