Делегация МВФ прибыла на Украину на переговоры по выдаче кредита на $890 млн

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину в рамках запланированной выдачи кредита стране на $890 млн, сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.
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