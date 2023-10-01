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Делегация МВФ прибыла на Украину на переговоры по выдаче кредита на $890 млн

Делегация МВФ прибыла на Украину на переговоры по выдаче кредита на $890 млн

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину в рамках запланированной выдачи кредита стране на $890 млн, сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

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